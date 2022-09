Präventionsmaßnahme : Märchen als Demenz-Prävention

Erfurt Der süße Brei, Hänsel und Gretel und Dornröschen: Märchen sind nicht nur was für Kinder. Wer im hohen Alter auf die Geschichten aus der Kindheit zurückgreifen kann tut sich und seiner Gesundheit Gutes.

Untersuchungen des Unternehmens hätten gezeigt, dass regelmäßige Märchenstunden in Pflegeeinrichtungen die kognitiven Fähigkeiten demenzkranker Bewohnerinnen und Bewohner steigern und sie aktiver macht. In einer ersten Erprobungsphase hatten sich 25 Senioreneinrichtungen an der Präventionsmaßnahme „Es war einmal... Märchen und Demenz“ in Thüringen beteiligt.