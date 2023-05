Premier League Liverpools Trainer Klopp für mindestens ein Spiel gesperrt

Die Sperre seines Cheftrainers kommt für den FC Liverpool zu einem ungünstigen Zeitpunkt. In den verbleibenden zwei Saisonspielen kämpfen die fünftplatzierten Reds noch um die Qualifikation für die Champions League. Nur die ersten vier Teams der Premier League starten in der neuen Saison in der Königsklasse. Liverpool liegt je einen Punkt hinter Manchester United und Newcastle United, die allerdings ein Spiel weniger absolviert haben als die Klopp-Elf.