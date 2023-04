Ex-Bayern Star Lewandowski: Hatte mit Flick schönste Zeit in München

Die Trennung von Nagelsmann jetzt sei eine „Überraschung“ gewesen und Nachfolger Thomas Tuchel ein „super Coach“, der Bayern eine „eigene Handschrift“ geben könne: „Tuchel kann Bayern viele Titel bringen, in dieser Saison genauso wie in der Zukunft. Solange sich das Team weiterentwickelt, wird es keinen Anlass zur Kritik geben.“ Aber man habe am Beispiel Flicks gesehen: „Bei ihm war alles super, wir haben Top-Leistungen gezeigt und Titel geholt - und er war am Ende auch weg. Das war aus meiner Sicht ein bisschen komisch, schwer nachvollziehbar. Aber so ist das Business, ich bin davon nur ein Teil.“