Gesundheit Letzte Corona-Bestimmungen fallen an Ostern weg

Mehr als drei Jahre nach dem Beginn der Corona-Pandemie fallen auch in Rheinland-Pfalz an Ostern die letzten Einschränkungen. „Ausnahmen gibt es in einzelnen Häusern, die via Hausrecht eigene Regelungen durchsetzen können“, teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer am Gründonnerstag in Mainz mit. „Und nach wie vor gilt: Wer sich krank fühlt, soll zu Hause bleiben. Nicht nur bei Corona, sondern auch bei anderen Infektionskrankheiten“, betonte die SPD-Politikerin.