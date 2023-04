Krankheiten Letzte Corona-Bestimmungen fallen an Ostern weg

Mit dem 7. April enden die verbliebenen Corona-Regelungen wie die Maskenpflicht in Praxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen. Ausnahmen gibt es in einzelnen Häusern, die via Hausrecht eigene Regelungen durchsetzen können. Der 7. April steht als letzter Geltungstag der Corona-Bestimmungen im bundesweiten Infektionsschutzgesetz.