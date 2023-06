DFB-Pokal Leipziger Pokalsieger stürmen Pressekonferenz

Der Leipziger Trainer gab noch ein paar weitere Antworten in einer improvisierten Medienrunde vor den Kameras und startete dann in eine lange Partynacht. „Wir haben heute die Kirsche obendrauf gepackt. Das haben die Jungs sich verdient. Jetzt freuen wir uns auf eine coole Sause heute Abend hier noch in Berlin und morgen in Leipzig“, sagte Rose.