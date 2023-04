27. Spieltag Leipzig springt nach Sieg in Berlin auf Platz vier

Beim Tor in der 39. Minute spielte Video-Assistent Harm Osmers die zentrale Rolle. Mohamed Simakan hatte Christensen im Fünfmeter-Raum angegangen, war aber vor dem Torwart am Ball. Geprüft wurde anschließend einige Minuten lang, ob Amadou Haidara, der nach Simakans Kopfball den Ball über die Linie stocherte, im Abseits gestanden hatte. Trainer Schwarz suchte beim Gang in die Halbzeit deshalb auch das Gespräch mit dem Referee.