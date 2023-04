Krise beim Rekordmeister Lehmann: Bayern-Profis nicht die Hauptverantwortlichen

„Man muss die Spieler schützen, weil sie können nur das abrufen, was sie gelernt haben“, meinte der 53-Jährige beim TV-Sender Bild. „Die Spieler sind keine Verantwortlichen in dem Sinne, sie werden aufgestellt.“ Die Münchner hatten durch das 1:3 am Samstag beim FSV Mainz 05 und dem 4:0 von Borussia Dortmund gegen Eintracht Frankfurt die Tabellenführung an den BVB verloren.