Formel 1 Leclerc auf ein Neues gegen den Monaco-Fluch

Er weiß, was ihn erwartet. Er weiß, wie sehr der Kurs in schon leiden ließ. Fünfmal in den Formel-Serien hatte er nicht mal das Ziel erreicht, ehe zumindest das 2022 klappte. Ein Boxenstopp-Desaster kostete ihn aber den Sieg, als der Kommandostand Leclerc reinrief und dann wieder nicht, der mittlerweile 25-Jährige aber schon hinter Teamkollege Carlos Sainz auf die neuen Reifen wartete.