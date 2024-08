Auf Symptome achten Lebensgefahr? Wenn das Kind beim Planschen Wasser schluckt

Keine Frage: Kleine Kinder sollte man beim Baden niemals aus den Augen lassen - selbst, wenn das Wasser flach ist. Sonst kann es schnell lebensgefährlich werden. Hat das Kind beim gemeinsamen Planschen aber mal eine kleine Menge Wasser geschluckt, müssen sich Eltern in der Regel keine Sorgen machen. Das sagt Till Dresbach, Oberarzt in der Neonatologie und Kinderintensivmedizin am Universitätsklinikum Bonn.