2. Liga Lautern trifft nicht: Dritte Heimniederlage gegen Rostock

Solch ein Spiel hatte Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison noch nicht allzu oft erlebt. Beim 0:1 (0:1) gegen Abstiegskandidat FC Hansa Rostock dominierte die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster die Partie, hatte 71 Prozent Ballbesitz, spielte mehr als doppelt so viele Pässe wie der Gegner, traf aber das Tor nicht. So stand am Ende die dritte Heimniederlage der Saison, die die Akteure mit hängenden Köpfen in die Kabine schleichen ließ.