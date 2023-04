Plaudern und tratschen Langsame Supermarktkassen gegen Einsamkeit

Vorbild waren für die Projekte in Schweinfurt und Buxheim entsprechende Angebote, die es schon seit Jahren im Ausland, beispielsweise in den Niederlanden, gibt. In der Schweiz hatte eine Gesundheitsinitiative im Herbst 2022 „Plauderkassen“ in einem Supermarkt und einer Apotheke in Basel eingeführt. Das zunächst nur für sechs Monate konzipierte Projekt sei rege genutzt worden und werde deswegen nun weitergeführt, berichten die Organisatoren.