Gesundheit Langfristiger Zuschlag für ADAC Luftrettung

Vorher war in Sembach im Kreis Kaiserslautern eine Maschine der Johanniter Luftrettung im Einsatz gewesen, allerdings nur auf Basis einer Vereinbarung mit dem Westpfalz-Klinikum für Patiententransporte innerhalb des Krankenhausverbundes. Das Westpfalz-Klinikum ist neben der Uniklinik Homburg/Saar und der Klinik in Idar-Oberstein auch nun Partner. Außer „Christoph 66“ gibt es in Rheinland-Pfalz noch Rettungshubschrauber in Mainz, Koblenz, Wittlich und Ludwigshafen.