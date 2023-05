Gesundheitssystem Landespflegekammer legt „Vision 2040“ für bessere Pflege vor

Früher in Rente, 4500 Euro Einstiegsgehalt und flexible Arbeitszeiten: Das sind nach Einschätzung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz drei wichtige Bausteine für eine „qualitativ und quantitativ bessere Personalausstattung in der Pflege“. Für ihre „Vision Pflege 2040“ hat die Landespflegekammer eigene Erkenntnisse mit den Ergebnissen einer Befragung von rund 200 Fachkräften aus mehreren Bundesländern abgeglichen. „Viele lieben ihren Job, aber wünschen sich deutlich bessere Rahmenbedingungen“, sagte der Präsident der Landespflegekammer Markus Mai am Internationalen Tag der Pflegenden am Freitag in Mainz.