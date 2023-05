Eishockey Kreis unzufrieden mit Angriff - Nobodys und Sturm überzeugen

Dies gilt insbesondere auch für Sturm, der für viele Mitspieler ein großes Vorbild und mit drei Toren aktuell auch bester deutscher WM-Torschütze ist. „Nico ist absolut professionell in der Vorbereitung, im Kraftraum“, lobte Kreis. „Er sagt ja selber, dass er sich in der NHL behauptet aufgrund seiner harten Arbeit, aufgrund seiner Fitness. Wir sehen es in den Besprechungen, wie fokussiert er ist in der Vorbereitung. Er ist wirklich ein Vorbild für alle bei uns in der Mannschaft.“