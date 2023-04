Gesundheit Krankenhausgesellschaft: Gefahr von Insolvenzen bei Kliniken

Das führe dazu, dass auch in großen Kliniken wie der Mainzer Universitätsmedizin oder dem Westpfalzklinikum in Kaiserslautern Stationen geschlossen und Operationen verschoben werden müssten. Wegen des fallbezogenen Abrechnungssystems in Deutschland bedeuteten weniger Fallzahlen auch zu weniger Erlöse. So entstünde neben den Personalsorgen zusätzlich noch ein finanzielles Problem.