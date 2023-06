Nationalmannschaft Kraftprobe mit Lewandowski: Chance für „Ausrufezeichen“

Die deutschen Nationalspieler und gerade auch der ehemalige Bayern-Trainer Flick wissen, was auf sie zukommt. „Lewy ist einer der weltbesten Stürmer, die wir in unserer Zeit haben. Dass er brandgefährlich vor dem Tor ist, ist klar“, äußerte der Gladbacher Jonas Hofmann über Lewandowski, der seit einem Jahr seine Tore nicht mehr in der Bundesliga für den FC Bayern München schießt, sondern für den FC Barcelona - und für Polens Nationalelf. In vier Länderspielen gegen Deutschland traf der 34-jährige Lewandowski bislang zweimal.