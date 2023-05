Marburger Bund Hunderte Ärzte im Saarland beteiligten sich an Warnstreik der kommunalen Kliniken

Hunderte Mediziner aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben sich am Dienstag nach dem Aufruf der Ärztegewerkschaft Marburger Bund an einem bundesweiten Warnstreik beteiligt. In Rheinland-Pfalz nahmen über 200 Ärztinnen und Ärzte aus zehn Krankenhäusern an der Protestaktion teil. Aus fünf kommunalen Kliniken im Saarland seien es rund 200 Mediziner gewesen, teilte die Gewerkschaft mit.