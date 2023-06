Nach Zweitliga-Abstieg Klos als Arminia-Hoffnung nach dem Abstieg?

Auf den 43-Jährigen, der zuletzt von 2019 bis 2022 als Sportdirektor beim Hamburger SV tätig war, kommt in den kommenden Wochen eine Menge Arbeit zu. Der in Krisensituation gerne überstrapazierte Satz, ein „Weiter so“ könne es nicht geben - in Bielefeld gilt er wirklich.