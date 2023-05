Bundesliga Klopp drückt BVB die Daumen im Meisterkampf

„Es ist wohl kein Geheimnis, dass ich mir den BVB als Meister wünsche. Denn was man dann erlebt, vergisst man nie mehr: Mit der Schale um den Borsigplatz, das ist immer noch eines der ganz großen Highlights meiner Karriere. Das gönne ich Fans, Verein, Trainer und Spielern dieses Jahr so sehr“, sagte Klopp (55), der den BVB von 2008 bis 2015 coachte, ehe er zu Reds in die englische Premier League ging. Klopp und BVB-Trainer Edin Terzic kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten in Dortmund. Mit BVB-Chef Hans-Joachim Watzke telefoniert Klopp regelmäßig.