Gesundheit Kliniken warnen vor Finanznöten - Debatte um Reformpläne

Ärztepräsident Klaus Reinhardt sprach von einer notwendigen Reform. „Wenn man das dem Markt und dem freien Spiel der Kräfte überlässt, dann führt das nicht zu einer vernünftigen und sinnvollen Anpassung an die Erfordernisse“, sagte er im Deutschlandfunk. Sonst könnten unter Umständen Krankenhäuser vom Netz gehen, die man hätte behalten wollen. Er unterstützte es, hoch spezialisierte Angebote stärker in Ballungszentren zu konzentrieren. Da müsse ein Patient in bestimmten Fragestellungen tatsächlich etwas mehr Distanz überwinden, werde aber sicher an einem Ort versorgt, an dem Expertise herrsche. „Das, glaube ich, ist im Sinne von Patientinnen und Patienten.“