Online-Angebot : Klick: Altersrente lässt sich im Netz beantragen

Berlin In nur wenigen Mausklicks zum Ziel: Bei der Deutschen Rentenversicherung lassen sich viele Dienste bequem von zu Hause aus nutzen.

Wenn's im Alltag mal wieder stressig wird, bleibt für manche Dinge nur am Wochenende oder in den Abendstunden Zeit. Das weiß auch die Deutsche Rentenversicherung und bietet ein viele Leistungen online an.