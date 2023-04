2. Liga Kind-Absetzung nichtig: 96-Chef siegt erneut vor Gericht

In der komplizierten Struktur von Hannover 96 dominiert der Mehrheitsgesellschafter Kind weiterhin die Profifußball-GmbH, während Kind-Gegner seit 2019 an der Spitze des Hannover 96 e.V. stehen. Ihr jahrelanger Streit gipfelte im vergangenen Jahr in der Abberufung des 78-Jährigen als Geschäftsführer der Hannover 96 Management GmbH, wogegen Kind umgehend klagte.