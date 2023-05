Bundesliga Kimmich nach Bayern-Patzer: „Soll ich hier ausrasten?“

Borussia Dortmund könnte die noch einen Punkt und 17 Tore besseren Bayern heute mit einem Sieg beim FC Augsburg vor dem letzten Spieltag an der Tabellenspitze ablösen. „Wir gucken uns das an und werden unabhängig davon das letzte Spiel gewinnen“, kündigte Kimmich mit Blick auf den BVB und den eigenen Saisonabschluss in Köln an.