Neuer Trend Kein Alkohol, keine Männer: So feiert man Baby-Shower-Partys

Bleibt die Frage nach dem Zeitpunkt der Party: „Ob zum Brunch oder Kaffeetrinken oder abends, das sollte sich auf jeden Fall die werdende Mutter aussuchen. Ganz so, wie es ihrem Rhythmus am besten entspricht“, sagt die Party-Expertin. Und natürlich sollte sich die Frau in keiner kritischen Phase wie zum Anfang der Schwangerschaft befinden. „Sie sollte auf jeden Fall schon gut schwanger sein“, sagt Katja Henning und rät zu einer Party im sechsten oder siebten Monat. Doch wer will, kann natürlich auch noch später feiern. Einzige Voraussetzung: „Der Mama muss es gut gehen!“