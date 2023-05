Bundesliga Kehrer glaubt an Klassenverbleib des FC Schalke 04

London · Nationalspieler Thilo Kehrer traut seinem ehemaligen Club Schalke 04 den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga zu. „Von meinem Gefühl her ist es so, dass jetzt gerade mit den Ergebnissen und mit der Energie, die da herrscht, dass sie es schaffen“, sagte der Verteidiger vom Premier-League-Club West Ham United in einem Sky-Interview.

10.05.2023, 05:03 Uhr

Nationalspieler Thilo Kehrer traut Schalke 04 einiges zu. Foto: Christian Charisius/dpa

„Ich habe auch noch ein paar Freunde dort und wenn die mir erzählen, wie die Stimmung bei den Spielen ist und wie die Energie drumherum ist, dann glaube ich das, ja. Da sind einfach die richtigen Punkte da, so dass sie den Klassenerhalt schaffen.“ Größer ist Kehrers Skepsis, ob der FC Schalke 04 in der Partie am Samstag beim FC Bayern München etwas mitnehmen kann. „Ich glaube, dass schon einiges an dem Tag dazugehört, dass sie Punkte holen und die Überraschung schaffen“, sagte er über die Chancen des Tabellen-15. beim deutschen Rekordmeister, der selbst im Titelrennen noch jeden Punkt braucht. Für ausgeschlossen hält Kehrer eine Überraschung aber nicht. „Sie müssen einfach mit Mut und Glauben an sich selbst spielen. Man hat schon oft gesehen, dass im Fußball alles möglich ist und das sieht man auch gerade in dieser Saison. Von daher hoffe ich, dass die Jungs was reißen.“ Kehrer wurde in der Jugend des FC Schalke 04 ausgebildet. 2018 wechselte er für 37 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain, im vergangenen Sommer folgte der Transfer nach England zu West Ham. © dpa-infocom, dpa:230510-99-628787/2

(dpa)