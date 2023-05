Borussia Dortmund Kehl sieht gute Chancen auf Titel: Bayern denken mehr nach

Zwei Spieltage vor Saisonende haben die Dortmunder einen Punkt Rückstand auf Tabellenführer München, der zudem über das klar bessere Torverhältnis verfügt. Allerdings tritt der Titelverteidiger am kommenden Spieltag im schweren Heimspiel gegen RB Leipzig an. „Wir sind in einer sehr guten Situation. Aber am Ende müssen wir hoffen, dass die Bayern noch was liegen lassen“, sagte Kehl.