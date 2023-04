Gesundheit Kassenärzte: Bürger-Beteiligung und mehr Psychotherapeuten

„Wir brauchen dringend eine Verbesserung der psychotherapeutischen Versorgung, angepasst an die Versorgungsrealität“, sagte Peter Andress Staub vom Vorstand. Die in der Bedarfsplanung des Bundes vorgegebene Zahl der Psychotherapeuten sei im Land ungleich verteilt und zudem zu niedrig, sagte der Psychotherapeut. In Mainz etwa komme ein Therapeut auf 3173 Einwohner, in anderen Städten, die das Umland mit versorgten seien es etwa doppelt so viele. „Es kommt darauf an, wie ein Landkreis eingeordnet wird.“ Insgesamt fehlten etwa 200 Kassensitze im Land, obwohl im Ahrtal gerade 2,75 neue Stellen für Erwachsene und eine halbe Stelle für einen Kinder- und Jugendpsychotherapeuten bewilligt worden seien. Landesweit gibt es Staub zufolge knapp 1000 Sitze.