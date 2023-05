Bundesliga Kapitän Widmer verlängert Vertrag bei Mainz 05 bis 2026

Der 30 Jahre alte Schweizer Nationalspieler fällt allerdings für die restlichen Saisonspiele aus, nachdem er sich in der Vorwoche beim 0:3 in Wolfsburg eine Sprunggelenkverletzung zugezogen hatte. Er werde eine nach dem Saisonende geplante Operation vorziehen und erst wieder in der kommenden Spielzeit auf dem Platz stehen, teilte Widmer vor dem Anpfiff mit.