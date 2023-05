Frankfurt-Coach Kapitän Rode über Glasners Abschied: „Sehr bedauerlich“

Noch-Präsident Peter Fischer pflichtete dem am Abend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF bei: „Da ist keine Entscheidung getroffen, wir müssen jetzt auch keine Entscheidung treffen.“ Der langjährige Präsident der Eintracht, der den Posten Anfang kommenden Jahres abgeben wird, rechnet damit, dass die Entscheidung erst nach dem Pokalfinale am 3. Juni in Berlin gegen RB Leipzig fallen wird.