DFB-Pokalfinale Kapitän Rode fit - Eintracht im Pokalfinale in Bestbesetzung

Beim Abschlusstraining der Hessen fehlten am Freitag im Berliner Olympiastadion nur die Reservisten Hrvoje Smolcic und Jérôme Onguene. Die wesentlichen Protagonisten um Stürmer Randal Kolo Muani und Ex-Weltmeister Mario Götze trainierten im sonnendurchfluteten Finalstadion bestens gelaunt. Offen ist, ob Cheftrainer Oliver Glasner in seinem letzten Spiel als Eintracht-Coach am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Sky) die gewohnte Dreierkette oder ein System mit vier Verteidigern aufbieten wird.