Europa League Kampf ums Halbfinale: Sportchef setzt auf Alonsos Erfahrung

Für Donnerstag hofft der Ex-Nationalspieler auf den Einsatz des argentinischen Weltmeisters Exequiel Palacios, der im Hinspiel mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt wurde und erst am Mittwoch erstmals wieder trainierte. „Wir müssen sehen, wie er darauf reagiert. Deshalb fällt die Entscheidung erst am Donnerstag“, sagte Rolfes: „Aber es wäre wichtig, wenn er spielen könnte. Er hat in den letzten Wochen eine dominante Rolle eingenommen.“ Auch als Alonso am Abend in Brüssel vor die Presse trat, war Palacios' Einsatz noch offen. Amine Adli, der das Morgentraining vorzeitig beendet hatte, sei aber sicher dabei.