2. Bundesliga Kaiserslautern spielt 0:0 in Regensburg

In einem Spiel auf mäßigem Niveau, das von vielen Zweikämpfen und ungenauen Zuspielen geprägt war, sah Regensburgs Benedikt Saller in der 74. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Weil sich Kaiserslautern auch mit einem Mann wenig kreativ zeigte, musste FCK-Torwart Andreas Luthe seinem Team in der Nachspielzeit sogar noch das Remis retten, als er einen Fernschuss von Prince Osei Owusu aus dem Winkel fischte. „Es ist uns wenig gelungen, in Überzahl Chancen zu erspielen. Am Ende hat Andi mit einer Riesenparade den Einschlag verhindert“, resümierte Schuster.