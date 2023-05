Bundesliga Kahn gibt Titel noch nicht auf: „Es ist noch nicht vorbei“

„Es ist bitter. Wir haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Aber noch ist es nicht vorbei. Es ist vorbei, wenn der Schiedsrichter unser Spiel am kommenden Samstag in Köln abgepfiffen hat“, sagte Vorstandschef Kahn. „Ich bin erstmal enttäuscht über das, was ich hier heute gesehen habe.“ Nach der Pausenführung habe man sich „nicht intelligent angestellt“.