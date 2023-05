French Open Jule Niemeier: BVB-Drama wie eigene Niederlage

Niemeier selbst schied direkt zum Auftakt gegen die Russin Darja Kassatkina mit 3:6, 4:6 aus. Dabei wurde sie von der Tribüne aus auch von ihrer früheren Doppelpartnerin Andrea Petkovic angefeuert, die neben Trainer Christopher Kas saß. „Sie hat sehr viel Erfahrung, es tut definitiv gut, so jemanden im Team dabei zu haben und sich auszutauschen, Dinge zu erfahren“, sagte Niemeier über die Zusammenarbeit. „Ich hoffe natürlich, dass es auch in Zukunft so bleibt und sie hin und wieder bei den Matches oder den Turnieren dabei sein kann.“