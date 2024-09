Ganz schön gut gewellt Jetzt angesagt: Lockenfrisuren für den Mann

Eine weitere Möglichkeit: der sogenannte Fringe. Hier werden die Seiten- und Nackenpartien etwas kürzer geschnitten, die Haare am Oberkopf und an der Stirn länger getragen. Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks sieht unter den Trend-Looks für Herbst und Wintern unter anderem ein als „Cherub Rock“ bezeichnetes Styling, bei dem es an den Seiten deutlich kürzer zugeht als auf dem Kopf - und die Haare lockig in die Stirn fallen. Ein leichtes Glanzspray unterstreiche laut dem Zentralverband die „spannende Textur“.