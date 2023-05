League of Legends JD Gaming holt Mid-Season-Invitational-Trophäe in London

„Ich bin sehr glücklich, diese Ehre an meinem Geburtstag zu haben“, sagte JDGs Midlaner Zhuo „knight“ Ding laut einer Übersetzerin nach dem Spiel auf der Bühne - wobei knight eigentlich erst am Tag nach des Finales Geburtstag hatte. Neben einer Torte bekam er auch den Titel als wichtigster Spieler des Finalspiels verliehen. „Wir haben so viele Leute, die hier für uns jubeln - das fühlt sich so gut an!“