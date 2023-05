Bundesliga „Ist Wahnsinn, surreal“: Union spielt wieder international

Von wegen Champions League: Beim Fußball-Bundesligisten Union Berlin freut sich Trainer Urs Fischer nach dem 4:2 (3:0) gegen den SC Freiburg erstmal über das Mindestziel Europa League. „Wir haben heute uns für die Gruppenphase Europa League qualifiziert. Das steht fest, das freut mich unheimlich“, sagte Fischer am Samstag. „Das ist Wahnsinn, surreal, muss ich ehrlich sagen. Kann ich im Moment auch nicht so richtig fassen.“ Durch den Heimsieg gegen die Freiburger ist den Berlinern ein Platz unter den ersten fünf Teams nicht mehr zu nehmen. Sollten die Berliner am Ende gar Dritter oder Vierter werden, wäre der Club erstmals in seiner Geschichte für die Champions League qualifiziert.