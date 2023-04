28. Spieltag Irres Remis beim VfB: BVB lässt Punkte im Titelkampf liegen

Nach einer zerfahrenen Anfangsphase und einer guten ersten Stuttgarter Chance durch Vagnoman (5.) übernahm der BVB die Kontrolle, wurde selbst zunächst aber nur selten gefährlich. Lediglich in der zehnten Minute musste VfB-Keeper Fabian Bredlow erst gegen Haller und dann noch gegen Julian Brandt parieren. Die Dortmunder Abwehr, in der Emre Can den angeschlagenen Niklas Süle vertrat, hatte indes immer mal wieder Beschäftigung. Einmal klärte Mats Hummels etwas unkonventionell über das eigene Tor.