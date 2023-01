Grundschulverband rät : Interesse für schöne Handschrift beim Kind wecken

Zeigen Kinder Interesse an Buchstaben und Schrift, können Erwachsene das spielerisch fördern. Foto: Mascha Brichta/dpa-tmn

Neu-Isenburg Im Alltag tippen wir Texte meistens auf der Computertastatur oder auf dem Handy. Doch eine schöne Handschrift ist hilfreich. Mit einfachen Übungen kann man schon kleine Kinder fürs Schreiben begeistern.

Eine Postkarte aus dem Urlaub, ein Brief an die Oma und später dann eine Einladung zur Hochzeit oder einfach ein Einkaufszettel: Trotz Computer gibt es im Alltag viele Situationen, in denen eine gut lesbare oder sogar schöne Handschrift hilfreich ist. Sie gehört zu den Basiskompetenzen, die Kinder lernen sollten. Darauf macht der Grundschulverband aufmerksam.