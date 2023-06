Champions League Inter Mailand will Italiens Fußball-Renaissance krönen

Zur Wahrheit gehört freilich auch, dass Inter in jenen Partien keinem Stürmer vom Format eines Erling Haaland gegenüberstand. „So wird Haaland gestoppt“, schrieb die „Gazzetta dello Sport“ neben einer Fotomontage des in Fesseln gelegten City-Angreifers. Ex-Coach Arrigo Sacchi scherzte in der Zeitung, dass man ein Gewehr brauche, um Haaland aufzuhalten. Generell erwartet der Altmeister, dass sich Inter auf die Defensive konzentrieren und auf Konter lauern werde. Kommt es am Samstag also zur Wiederaufführung des klassischen - und international verhassten - Catenaccio?