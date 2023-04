Pandemie Ingolf Lück hat in der Corona-Zeit Saxofon spielen gelernt

Moderator und Schauspieler Ingolf Lück (64) hat die Corona-Zeit genutzt, um Saxofon spielen zu lernen. „Vor der Corona-Zeit war es so: Ich hatte keinen Bock mehr. Ich war ja seit 40 Jahren auf Tour gewesen. Ich wollte nicht mehr im Stau stehen, ich wollte nicht mehr in kalte Hallen kommen“, sagte Lück der Deutschen Presse-Agentur in Köln.