Tricks vom Profi Im Freibad: So gelingt der erste Sprung vom 10-Meter-Turm

Beim Thema Anlauf sollte man wissen: Wenn man hinten am Turm steht, muss man sich vor dem Loslaufen auf jeden Fall vergewissern, dass darunter niemand im Wasser ist - das sieht man von dort schlecht. Am besten lässt man sich von jemandem am Beckenrad ein Zeichen geben. In der Luft kann man ja nicht mehr anhalten, wenn man einmal angelaufen und abgesprungen ist.