2. Liga HSV schlägt Fürth und bleibt an Heidenheim dran

In der zweiten Halbzeit ergriff Fürth zunehmend die Initiative. Trotzdem setzte der HSV in der Offensive die Akzente. Erst verpasste Sonny Kittel (61.) nach Vorarbeit von Robert Glatzel aus 16 Metern das Fürther Tor knapp, dann leitete der Mittelfeldregisseur per Hacke traumhaft an Glatzel weiter, der im Strafraum nach Kontakt mit Gian-Luca Itter zu Boden ging - Elfmeter. Den verwandelte der eingewechselte Benes wuchtig in die Mitte. Glatzel (79.) traf nach einem Fürther Missverständnis nur den Pfosten. Kurz vor Schluss überwand Petkov HSV-Torhüter Daniel Heuer-Fernandes, nachdem die Hamburger den Ball nicht aus dem eigenen Strafraum bekamen.