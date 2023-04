2. Liga HSV: Katterbach fällt nach Kreuzbandriss monatelang aus

Der U21-Nationalspieler wurde in der Winterpause vom Bundesligisten 1. FC Köln bis zum Saisonende ausgeliehen und erwies sich als Verstärkung. Er kam bislang auf elf Einsätze für den HSV. Der Linksverteidiger hat mehrfach betont, er wolle gern auch über die Saison hinaus in Hamburg bleiben. Der Tabellendritte spielt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg.