Bundesliga Hertha-Trainer Dardai vertraut siegreichem Team

Nach dem Spiel in Köln empfangen die Berliner den VfL Bochum am 20. Mai. Eine Woche später tritt Hertha am letzten Spieltag beim VfL Wolfsburg an. Es sei sehr wichtig, mit vier Siegen zumindest die Relegation zu erreichen und in der ersten Liga zu bleiben, betonte Dardai auch angesichts der wirtschaftlichen Schräglage des Vereins.