Bundesliga Hertha-Trainer Dardai nach Sieg: „Sind auf einem guten Weg“

Der Ungar hofft, dass seine Mannschaft in den Auswärtsspielen beim 1. FC Köln am kommenden Freitag sowie beim VfL Wolfsburg am letzten Spieltag und in der Heimpartie gegen den VfL Bochum noch mindestens zwei weitere Siege schafft. „Von drei Spielen musst Du noch zwei gewinnen, dann bist Du vielleicht in der Relegation“, sagte Dardai mit Blick auf den 16. Tabellenplatz, der zu den Spielen gegen den Dritten der 2. Liga berechtigt.