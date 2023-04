Bundesliga Hertha-Coach Schwarz: Einsatzgarantie für Lukebakio

„Dodi wird auf dem Platz stehen, wo er seine Geschwindigkeit einbringen kann“, sagte der Coach der Berliner vor dem wegweisenden Duell im Abstiegskampf am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) in Gelsenkirchen. Gleichzeitig nahm Schwarz den 25 Jahre alten Belgier nach vier Spielen ohne Torerfolg auch in Schutz. „Es wird nicht Dodi alleine entscheiden“, sagte der 44-Jährige am Mittwoch zur Ausgangslage im zuletzt kritisierten Berliner Sturm.