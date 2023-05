Bundesliga Hellmann: Gab keine Gespräche über Posten beim FC Bayern

„Es ist an der Zeit Spekulationen zu beenden und auf ein paar Dinge einen Deckel zu machen“, betonte Hellmann. Es sei klar, dass man als Interims-Geschäftsführer der DFL „zum Kandidatenkreis derjenigen gehört, die für eine dauerhafte Führungsaufgabe bei der DFL in Betracht kommen“. Er habe aber am Montagabend mit Hans-Joachim Watzke gesprochen und ihn darüber informiert, „dass ich als Kandidat nicht in Betracht komme, sondern meine Aufgaben bei Eintracht Frankfurt wahrnehmen will“, so der 51 Jahre alte Jurist.