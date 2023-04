2. Liga Hamburger SV im Freudentaumel: Derby-Erfolg gegen St. Pauli

Die Spieler des Hamburger SV sprinteten nach dem erlösenden Schlusspfiff zum Derby-Sieg gegen Stadtrivale St. Pauli in Richtung der jubelnden Fans auf der Nordtribüne. Mittendrin war auch Trainer Tim Walter, der hüpfend und sichtlich aufgelockert mit seiner Mannschaft das spektakuläre 4:3 (1:1) und die Rückkehr auf Tabellenplatz zwei im ausverkauften Volksparkstadion genoss. „Ich bin sehr, sehr stolz auf meine Mannschaft und vor allem auch auf die Zuschauer“, sagte der Trainer am Freitagabend nach dem Torfestival in der 2. Fußball-Bundesliga.